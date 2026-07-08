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افزایش محسوس دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی هرمزگان و بعدازظهر افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی برروی دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به وزش بادهای نسبتا شدید گرم و خشک در جنوب شرق کشور، در نیمه شرقی استان افزایش باد گرم و کاهش رطوبت نسبی هوا همچنین افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و بعضی نقاط غربی و مرکزی استان افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی میشود و علاوه بر متلاطم شدن دریا، بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی هم داریم.
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وی گفت: افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی تا بعدازظهر و شب روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این مدت رفت و آمد شناورها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
به لحاظ دمایی، افزایش محسوس دمای بیشینه بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.