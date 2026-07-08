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رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره حضوری به بیش از ۲ میلیون زائر در ایستگاههای استقبال و بدرقه از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا نیمهشب ۱۵ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی با اشاره به فعالیت مستمر ایستگاههای استقبال و بدرقه در مبادی ورودی و خروجی پایتخت اظهار کرد: از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا نیمهشب ۱۵ تیرماه، نیروهای مستقر در این ایستگاهها به بیش از ۲ میلیون زائر خدمات راهنمایی و مشاوره حضوری ارائه کردند.
وی افزود: راهنمایی زائران برای دسترسی به محلهای اسکان، معرفی مسیرهای منتهی به مصلای امام خمینی (ره)، مسیرهای حضور در مراسم تشییع، اطلاعرسانی درباره ناوگان حملونقل عمومی و پاسخگویی به پرسشهای زائران، از مهمترین خدمات ارائهشده در این ایستگاهها بوده است.
قاسمی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات اطلاعرسانی دقیق، نقش مهمی در تسهیل تردد و مدیریت حضور زائران داشت، گفت: همکاران مناطق وستاد گردشگری شهرداری تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی بهصورت شبانهروزی در ایستگاههای استقبال و بدرقه مستقر بودند و تا پایان مراسم، خدمات راهنمایی و هدایت زائران را ارائه کردند.