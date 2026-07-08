مردم شهرستان پیشوا با برگزاری ۱۲۹ قرار شبانه و حضور گسترده در خیابان‌ها، بر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به راه رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تداوم ۱۲۹ شب حضور و وحدت مردم شهرستان پیشوا در خیابان‌ها، اهالی این شهرستان با گرد هم آمدن در معابر اصلی، پایبندی راسخ خود به مسیر رهبر انقلاب را ابراز داشتند. این اجتماعات مردمی که از نخستین روز‌های شهادت آغاز شده است، با حضور اقشار مختلف مردم و جوانان انقلابی، همچنان با عزمی جزم ادامه دارد.

این تجمعات شبانه، نمادی از پیمان ناگسستنی مردم شهرستان پیشوا با مقام ولایت و تجدید عهد برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در این برهه حساس تاریخی است.