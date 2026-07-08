مردم شهرستان فیروزکوه با برگزاری ۱۲۹ قرار شبانه در میدان معلم، در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای حضور یافتند و بر پیمان ناگسستنی خود با مقام ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تداوم ۱۲۹ شب حضور و همبستگی، اهالی شهرستان فیروزکوه با گرد آمدن در میدان معلم، ارادت و وفاداری خود را به پیشوای امت اسلام ابراز داشتند.

این اجتماعات مردمی که از نخستین روز‌های شهادت آغاز شده است، با حضور اقشار مختلف مردم و جوانان انقلابی، به محفلی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

شرکت‌کنندگان در این محافل معنوی با قرائت دعا و ذکر مصیبت، عزم خود را برای پاسداری از میراث رهبر شهید و تداوم راه ایشان در این برهه حساس تاریخی تجدید کردند. این حضور مستمر در میدان معلم فیروزکوه، گواه پیوندی ناگسستنی میان مردم این شهرستان و جایگاه رفیع ولایت است.