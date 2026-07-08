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همزمان با حرکت کاروانهای زائران به سمت مشهد مقدس برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید امت، مردم شهرستان راور با برپایی ۱۸ موکب در محور کرمان ـ راور ـ مشهد، به صورت خودجوش از زائران پذیرایی و اسکان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، در راستای تکریم زائران آیین تشییع رهبر شهید امت، مردم شهرستان راور با مشارکتی خودجوش در محور ورودی و خروجی این شهرستان، موکبهای خدمترسانی برپا کردهاند.
در این موکبها خدماتی از جمله پذیرایی، پخت نان روغنی، توزیع غذا، آب و نوشیدنی و همچنین اسکان شبانه زائران ارائه میشود.
یکی از خادمان موکب، گفت: «با افتخار در مسیر زائرانی که از کرمان عازم مشهد مقدس هستند خدمت میکنیم و خوشحالیم که توفیق پذیرایی از زائران حضرت امام رضا (ع) و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید امت را داریم.»
مسئولان برگزاری موکبها نیز اعلام کردند ظرفیت اسکان حدود دو هزار نفر در هر شب در این شهرستان فراهم شده و ۱۸ موکب از ورودی شهرستان راور تا آخرین نقطه این شهرستان در مسیر مشهد، آماده خدمترسانی به زائران هستند.
شهرستان راور به دلیل قرار گرفتن در محور کرمان ـ راور ـ مشهد، یکی از مهمترین مسیرهای عبور زائران جنوب و جنوبشرق کشور به سمت مشهد مقدس به شمار میرود و این روزها با همت مردم، جلوهای از همدلی، مهماننوازی و ارادت کرمانیها به زائران را به نمایش گذاشته است.