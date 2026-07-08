پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به پل «شهید رئیسی» کرج
رییس کل دادگستری استان البرز خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونی و آمریکا در حمله به پل «شهید رئیسی» کرج از طریق مراجع بین المللی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
حسین فاضلی هریکندی گفت: طرح دعاوی در خصوص حمله به پل «شهید رئیسی» کرج با توجه به پذیرش صریح حمله از سوی رییس جمهور پلشت آمریکا میتواند از طریق مرکز و کانون وکلا مورد پیگیری قرار گیرد و قطعا مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود.
وی در ادامه با تشریح جایگاه و اهمیت وکیل و کارشناس در دادرسی، گفت: وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از کارگزاران عدالت به شمار میآیند و نقش آنها در رسیدگی به پروندهها و احقاق حق بسیار مهم است؛ وکلا با آگاهی از قوانین و مقررات، از حقوق اشخاص دفاع میکنند و مانع از تضییع حق در روند دادرسی میشوند؛ کارشناسان رسمی نیز با ارائه نظرات کارشناسی به قاضی در کشف حقیقت کمک میکنند.
رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه استفاده از وکیل در پروندههای قضایی نیازمند فرهنگسازی است، اضافه کرد: بررسی پروندههای محاکم قضایی استان در سال گذشته، نشان میدهد از مجموع ۵۴هزارو ۷۹۱ پرونده رسیدگی شده در محاکم تجدید نظر؛ ۳۱ هزارو ۴۵۴ فقره پرونده دارای وکیل بوده که معادل ۵۷ درصد پروندهها میشود؛ این میزان در دادگاههای نخستین ۳۲ درصد و میانگین کل مراجع قضایی استان البرز حدود ۳۰ درصد بوده است.
فاضلی هریکندی، اجرای «طرح قاضی مدرسه» و «هرمسجد یک حقوقدان» را از جمله طرحهای مشترک کانون و مرکز وکلا با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بیان کرد که نقشی مهمی در افزایش دانش حقوقی و قضایی و فرهنگسازی استفاده از وکیل داشته است.
رییس کل دادگستری استان البرز در ادامه این نشست از تلاشهای مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در ارزیابی معاضدتی خسارات جنگ تقدیر کرد و افزود: این تلاشها و همکاریها در بخشی از مشکلات ایجاد شده برای مردم در اثر حملات دشمن صهیونی، آلام مردم خسارت دیده شد.