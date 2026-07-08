طبق ارزیابی سالانه عملکرد آموزشی استانداری‌ها توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، استانداری اردبیل با برگزاری ۱۲۲هزار و ۷۶۰ ساعت دوره آموزشی، در شاخص عملکرد نفر ساعت آموزش رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی استانداری اردبیل، عزیز حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت : براساس گزارش ارزیابی عملکرد آموزشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری اردبیل با برگزاری ۳۰ دوره با بیش از ۱۲۲هزار ساعت آموزش برای مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان در رتبه اول این ارزیابی در یکی از شاخص‌های چهارگانه قرار گرفته است.

وی افزود: در رتبه‌بندی نهایی هم که مطابق مجموع شاخص‌های چهارگانه انجام گرفته، استانداری اردبیل با ۲۳ پله صعود در رتبه ۵ کشوری قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل بیان کرد: در سال جاری نیز برگزاری ۴۰ دوره آموزشی تخصصی و عمومی نیازسنجی شده که با هدف ارتقای سطح توانمندی و مهارت همکاران طبق وظایف شغلی تحقق خواهد یافت.