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مردم شهرستان ورامین در یکصد و بیست و نهمین شب حضور میدانی خود، با صدای واحد بر لزوم قصاص سریع و سخت قاتلان رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج خروشان مردم ورامین در هفت منطقه این شهرستان، همچنان با شور و عزمی جزم برای خونخواهی امام شهیدشان در خیابانها و میادین ایستادهاند. این تجمعات میدانی که در شب ۱۲۹ به اوج رسید، نمادی از خشم مقدس و وفاداری تزلزلناپذیر مردم این منطقه به مقام ولایت است. حاضرین در این محافل با فریاد عدالت و تأکید بر قصاص عاملان این جنایت، پیمان خود را برای صیانت از میراث رهبر شهید تجدید کردند.