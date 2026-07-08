به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مسیر غرب به شرق، در بزرگراه‌های شهید همت (از شهید باکری تا گاندی)، آبشناسان (از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی)، حکیم (از شقایق تا پل شیخ فضل‌الله) و لشگری (از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد) ترافیک گزارش شده است.

وی افزود: در مسیر شرق به غرب نیز بزرگراه‌های زین‌الدین، شهید سلیمانی، شهید بابایی و صدر با افزایش حجم تردد و ترافیک صبحگاهی مواجه هستند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال، بزرگراه‌های نواب صفوی، بسیج و شیخ فضل‌الله نوری نیز ترافیک پرحجم و روان در حال شکل‌گیری را تجربه می‌کنند.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، از تغییر مسیر‌های ناگهانی خودداری کرده و بین خطوط حرکت کنند.