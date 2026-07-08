معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آماده‌سازی ۷۵۰۰ دستگاه ناوگان مسافری برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس خبر داد و گفت: استقرار ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس در روز‌های اوج سفر‌ها در خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری اظهار داشت: از ابتدای هفته جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور در حال خدمت‌رسانی و جابه‌جایی هموطنان در مسیر شهر‌های تهران و قم هستند و مشهدالرضا از روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) آماده خدمت‌رسانی و میزبانی از زائران و عزاداران می‌شود.

وی بیان‌داشت: رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل، راهداران و نیرو‌های فعال در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در همه مأموریت‌های ملی و مذهبی با غیرت، تعهد و مسئولیت‌پذیری در کنار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور داشته و وظایف خود را به بهترین نحو انجام داده‌اند.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به این‌که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برای مردم مشهد مقدس برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود این رویداد بزرگ با بهترین کیفیت و در نهایت انسجام و آمادگی برگزار شود.

وی از انجام هماهنگی‌های ملی برای استفاده از ناوگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات خبر داد و افزود: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در اجرای این طرح شده‌اند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ دستگاه ناوگان کمکی در اختیار مجموعه حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

خضری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان خراسان رضوی برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان این استان نشان‌دهنده آمادگی مناسب برای اجرای دقیق این مأموریت است.

وی گفت: با توجه به نزدیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع) به حرم مطهر رضوی، احتمال خروج این پایانه از دسترس در برخی ساعات وجود دارد؛ از این‌رو برنامه‌ریزی برای ایجاد پایانه جایگزین و محل استقرار ناوگان و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران ضرورت دارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری خراسان رضوی در ارائه ۲۰ درصد تخفیف نرخ بلیت به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده مهمان‌نوازی مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل این استان است.