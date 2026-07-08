در یکصد و بیست و نهمین شب حضور میدانی مردم پاکدشت، طنین وفاداری و ایستادگی در مسیر ولایت در سراسر این شهرستان پیچید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج خروشان مردم پاکدشت در شب ۱۲۹ حضور در خیابان‌ها، با شور و عزمی جزم، بار دیگر فریاد وفاداری خود را به پیشوای شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای سر دادند.

این تجمعات مستمر که از روز نخست شهادت آغاز شد، نمادی از پیوند عمیق و ناگسستنی مردم این شهرستان با آرمان‌های ولایت است. حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این شب، گواه آن است که مردم پاکدشت تا رسیدن به عدالت و صیانت از میراث رهبر شهید، بر سر پیمان خود باقی خواهند ماند.