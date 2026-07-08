به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها و سر دادن شعارهایی، بر ادامه راه، آرمان‌ها و ارزش‌هایی که از آن به عنوان مسیر جهاد، مقاومت و ایستادگی یاد می‌کردند، تأکید کردند.

حاضران در این مراسم، با ابراز همدردی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، بر عزم خود برای ادامه مسیر ایستادگی، تلاش و خدمت به میهن تأکید کردند.

دیروز باحضور میلیونی زائران عاشق و دلداده امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای مراسم وداع وبدرقه آقای شهید ایران در حرم اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران برگزار شد.