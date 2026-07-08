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زائران در کنار حرم کریمه اهل بیت (ع) عهد بستند تا پای جان ادامه دهنده مسیر جهاد وایستادگی رهبر شهید انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمها و سر دادن شعارهایی، بر ادامه راه، آرمانها و ارزشهایی که از آن به عنوان مسیر جهاد، مقاومت و ایستادگی یاد میکردند، تأکید کردند.
حاضران در این مراسم، با ابراز همدردی و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب، بر عزم خود برای ادامه مسیر ایستادگی، تلاش و خدمت به میهن تأکید کردند.
دیروز باحضور میلیونی زائران عاشق و دلداده امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای مراسم وداع وبدرقه آقای شهید ایران در حرم اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران برگزار شد.