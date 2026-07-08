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رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در کاهش مصرف، گفت: در صورت رعایت نکردن الگوی بهینه مصرف، کشور با چالش جدی قطعی برق و انرژی مواجه خواهد شد.
سقاب اصفهانی، رئیس مدیریت بهینهسازی و راهبری انرژی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف انرژی گفت: سیاستگذاریهای نادرست در گذشته و فشارهای ناشی از اقدامات خصمانه دشمنان، بخش انرژی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید فعلی پاسخگوی حجم مصرف نیست، از مردم خواست تا با اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه، برای عبور از شرایط موجود همکاری کنند. اصفهانی ضمن تشریح تلاشهای دولت برای افزایش ظرفیت تولید و رفع چالشهای حوزه انرژی، بر ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف تأکید کرد.
وی هشدار داد: در صورتی که مردم خود را در مدیریت بهینه مصرف سهیم ندانند، صنایع بزرگ کشور با خطر توقف فعالیت و خاموشیهای گسترده مواجه خواهند شد.
اصفهانی با مقایسه شرایط کنونی انرژی با همبستگی مردم در دوران دفاع مقدس، از شهروندان خواست تا برای گذر از ناترازی انرژی مشارکت کنند.
وی تأکید کرد: شاید صرفهجویی یک لیتر بنزین در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما با مدیریت مصرف تنها یک لیتر توسط هر فرد، نیاز کشور به واردات ۲۰ میلیون لیتر بنزین بهطور کامل برطرف خواهد شد.»
اصفهانی در ادامه با اشاره به رایزنیهای گسترده با دستگاههای اجرایی و مدیران ارشد سازمانها برای یافتن راهکارهای عملیاتی، بر ضرورت استفاده از تکنولوژیهای نوین تأکید کرد.
وی با اشاره به همکاریهای موجود، از معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای تأمین تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز درخواست کرد و افزود: حل چالش انرژی نیازمند یک رویکرد دوگانه است؛ در حالی که بخش مهمی از آن از طریق اصلاح رفتارهای مصرفی مردم میسر میشود، بخش دیگر مستلزم بهکارگیری فناوریهای پیشرفته و تجهیزات جدید است.
وی تأکید کرد: پایداری جریان برق در گرو همکاری مردم و اصلاح الگوی مصرف است؛ در غیر این صورت، اعمال خاموشی اجتنابناپذیر خواهد بود.