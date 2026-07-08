به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در همین راستا، از همه مسافران تقاضا می‌شود به‌منظور اطمینان از وضعیت پرواز خود، پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین اطلاعات پروازی را از طریق شرکت هواپیمایی مربوطه، وب‌سایت رسمی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نشانی www.ikac.ir و یا تماس با سامانه پاسخگویی به شماره ۰۹۶۳۳۰ پیگیری کنند.