۳۷۳ دانش آموز البرزی در مرحله استانی مسابقات قرآن برگزیده شدند

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: ۳۷۳ دانش آموز برگزیده استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز شدند.