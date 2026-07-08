۳۷۳ دانش آموز البرزی در مرحله استانی مسابقات قرآن برگزیده شدند
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: ۳۷۳ دانش آموز برگزیده استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
فرهاد منظوری گفت: از ۷۶۰ دانش آموز راه یافته به مرحله استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز البرز، این تعداد دانش آموز برگزیده مرحله استانی شدند.دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم ۱۳ رشته که شامل حفظ ترتیبی و حفظ ویژه قرائت ترتیل و تحقیق، احکام، اذان، انشای نماز، مداحی، تفسیر قرآن یا همان مفاهیم نهج البلاغه صحیفه سجادیه شرکت کردند.دانش آموزان دختر هم در ۱۲ رشته قرآن، عترت و نماز شرکت کردند. از بین دانش آموزان برگزیده استانی ۵۰ دانش آموز به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
وی تصریح کرد: بزودی کمیته فنی ویژه چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در استان تشکیل میشود تا از بین دانش آموزان برگزیده استانی ۵۰ نفر برای معرفی به وزارتخانه معرفی شوند.مسابقات کشوری مردادماه سالجاری در مشهد برگزار میشود.