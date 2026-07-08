استاندار خراسان رضوی گفت: زمان دقیق آغاز مراسم تشییع رهبر شهید به زمان انتقال پیکر‌های مطهر از عراق به مشهد بستگی دارد.

زمان آغاز مراسم تشییع رهبر شهید وابسته به زمان انتقال پیکر‌های مطهر از عراق به مشهد

زمان آغاز مراسم تشییع رهبر شهید وابسته به زمان انتقال پیکر‌های مطهر از عراق به مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در گفتگو با شبکه خبر گفت:در صورت رسیدن پیکر‌ها در روز چهارشنبه، مراسم تشییع ساعت ۶ صبح در خیابان امام رضا (ع)ی مشهد آغاز خواهد شد.

غلامحسین مظفری افزود: پیش‌بینی ما این است که مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع) بین پنج تا شش ساعت ادامه داشته باشد و مراسم طواف و تدفین در غروب پنجشنبه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا درهای حرم مطهر بسته خواهد شد گفت: تصمیم بر این است که درهای حرم بسته نشود و در همه مدت درها باز است، البته طبیعی است که درهای رواق‌ها و بخش مرکزی حرم در هنگام تدفین بسته باشد. در حد بسیار محدود و ساعات بسیار کمی بخش مرکزی حرم و روضه منوره بسته خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در مسیر اصلی تشییع، موکب‌های متعددی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان برپا شده و تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه این رویداد بسیج شده است.

مظفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی گفت: برنامه‌ریزی‌ها در قالب هفت کارگروه و ۳۵ کمیته تخصصی انجام شده و همه مقدمات لازم برای میزبانی شایسته از مردم فراهم شده است.

وی ادامه داد: در مشهد مقدس و شهر‌های منتهی به مشهد، سه هزار موکب برای خدمت‌رسانی به زائران تجهیز شده‌اند و مسیر‌های منتهی به مشهد نیز تحت مدیریت قرار گرفته و باز است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۵ پارکینگ در ورودی‌های شهر مشهد پیش بینی شده و این ظرفیت‌ها برای مدیریت تردد خودرو‌ها و تسهیل حضور زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.