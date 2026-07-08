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استاندار خراسان رضوی گفت: زمان دقیق آغاز مراسم تشییع رهبر شهید به زمان انتقال پیکرهای مطهر از عراق به مشهد بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در گفتگو با شبکه خبر گفت:در صورت رسیدن پیکرها در روز چهارشنبه، مراسم تشییع ساعت ۶ صبح در خیابان امام رضا (ع)ی مشهد آغاز خواهد شد.
غلامحسین مظفری افزود: پیشبینی ما این است که مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع) بین پنج تا شش ساعت ادامه داشته باشد و مراسم طواف و تدفین در غروب پنجشنبه انجام میشود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا درهای حرم مطهر بسته خواهد شد گفت: تصمیم بر این است که درهای حرم بسته نشود و در همه مدت درها باز است، البته طبیعی است که درهای رواقها و بخش مرکزی حرم در هنگام تدفین بسته باشد. در حد بسیار محدود و ساعات بسیار کمی بخش مرکزی حرم و روضه منوره بسته خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی افزود: در مسیر اصلی تشییع، موکبهای متعددی برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان برپا شده و تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری باشکوه این رویداد بسیج شده است.
مظفری با اشاره به اقدامات انجامشده برای هماهنگی دستگاههای اجرایی گفت: برنامهریزیها در قالب هفت کارگروه و ۳۵ کمیته تخصصی انجام شده و همه مقدمات لازم برای میزبانی شایسته از مردم فراهم شده است.
وی ادامه داد: در مشهد مقدس و شهرهای منتهی به مشهد، سه هزار موکب برای خدمترسانی به زائران تجهیز شدهاند و مسیرهای منتهی به مشهد نیز تحت مدیریت قرار گرفته و باز است.
استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۵ پارکینگ در ورودیهای شهر مشهد پیش بینی شده و این ظرفیتها برای مدیریت تردد خودروها و تسهیل حضور زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.