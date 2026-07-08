پخش زنده
امروز: -
سخنگوی ستاد برگزاری مراسم رهبر شهید ایران در کرمان از ادامه پذیرش زائران کرمانی در ۱۸ نقطه مشهد مقدس تا صبح ۱۹ تیر خبر داد و گفت: برای زائرانی که در ثبتنام، اسکان یا دریافت خدمات با مشکل مواجه شدهاند، شمارههای ارتباطی ویژهای در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد برگزاری مراسم رهبر شهید ایران در کرمان، گفت: پذیرش زائران کرمانی از روز گذشته در ۱۸ نقطه مشهد مقدس آغاز شده و این روند تا صبح ۱۹ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: موکبهای استان کرمان در این مدت خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران را ارائه میکنند و از عصر ۱۹ تیرماه فعالیت آنها به پایان رسیده و عملیات جمعآوری موکبها آغاز خواهد شد.
مرادیزاده با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای رفع مشکلات احتمالی زائران اظهار کرد: افرادی که موفق نشدهاند ثبتنام خود را از طریق نرمافزار «دیار مرد میدان» نهایی کنند یا در زمینه اسکان و پذیرایی با مشکلی روبهرو شدهاند، میتوانند از طریق چهار شماره تلفن همراه اعلامشده از سوی ستاد با عوامل خدمترسان تماس گرفته و از راهنمایی و خدمات لازم بهرهمند شوند.
سخنگوی ستاد برگزاری مراسم رهبر شهید ایران در کرمان همچنین از برگزاری مراسم سوم رهبر شهید ایران در کرمان خبر داد و گفت: این مراسم عصر یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مصلای امام علی (ع) کرمان با حضور مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.
وی از مردم استان دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.