به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی عصر دیروز در دیدار با «حمود عباد» شهردار صنعا پایتخت یمن، با تمجید از نقش برجسته این کشور در جبهه مقاومت، همکاری همه‌جانبه با یمن را یک تکلیف خواند و از آمادگی پایتخت ایران برای تبدیل شدن به بازار محصولات کشاورزی و دریایی این کشور خبر داد.

زاکانی با ابراز خوشحالی عمیق از حضور همتای یمنی خود، پیوند دو ملت را تاریخی و سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت: ملت ایران و یمن پیوستگی حماسی و افتخارآمیزی دارند و افتخاری برای ماست که همکاری جدی و اساسی با یمن داشته باشیم تا سرنوشت مشترک و آینده پرافتخاری را برای هم رقم بزنیم.

آینده جهان و منطقه تحت‌تأثیر فعالیت‌های جبهه مقاومت است

شهردار تهران با اشاره به تأثیر غیرقابل انکار مجاهدت‌های یمن بر آینده منطقه، افزود: آینده جهان و منطقه تحت تأثیر فعالیت‌های جبهه مقاومت است و نقش یمن در این میان برجسته است. بر همین اساس، همکاری با این کشور را امروز واجب عینی می‌دانیم.

وی محاصره تحمیلی از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش را اصلی‌ترین مانع در مسیر گسترش روابط دانست و تأکید کرد: یکی از بهترین راه‌ها برای شکستن این حصار، ارتباط مستقیم شهر‌ها و ارائه خدمات متقابل است؛ هرچند که همین همکاری ساده را نیز دشمن تحمل نمی‌کند.

مواجهه وجودی با دشمنی بی‌پایان آمریکا

شهردار تهران با یادآوری تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بر تقویت جبهه مقاومت، تصریح کرد: آمریکا ما را رها نخواهد کرد و کشور‌های وابسته منطقه نیز گوش به فرمان آن هستند. تا وقتی قوی نشویم و دشمن از اثرگذاری مأیوس نشود، به شیطنت ادامه خواهد داد.

زاکانی مواجهه امروز با آمریکا و رژیم صهیونسیتی را «مواجهه‌ای وجودی» خواند و هشدار داد: تجربه نشان داده آمریکا هیچ‌گاه به تفاهم‌ها و توافق‌های خود پایبند نیست. دشمن در ابعاد اعتقادی و با فشار اقتصادی به دنبال فروپاشی کشور‌های محور مقاومت از درون است.

تهران بازار مصرف محصولات کشاورزی و دریایی و شریک عمرانی صنعا

شهردار تهران در تشریح سازوکار‌های عملی همکاری گفت: می‌توانیم در چند سطح با یکدیگر همکاری جدی داشته باشیم؛ از ارتباطات اقتصادی و آموزشی گرفته تا انتقال تجارب مدیریت شهری تهران به صنعا.

زاکانی تعریف پروژه‌های مشترک را راهگشا خواند و خاطرنشان کرد: می‌توان پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های فضای سبز، ایمنی، ثبات شهری و حمل‌ونقل تعریف کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرداری تهران، گفت: تهران می‌تواند بازار خوبی برای محصولات یمن، چه محصولات کشاورزی و چه محصولات دریایی باشد، به‌ویژه آنکه مدیریت عمده معیشت پایتخت از طریق میادین میوه و تره بار در دست شهرداری تهران است.

حمود عباد، شهردار صنعا نیز در این دیدار با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب با تمجید از ابعاد شخصیتی و معنوی ایشان گفت: رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای دارای عرفان بودند و ارتباط معنویشان با خدا باعث نفوذ کلامشان در میان مردم می‌شد. من نیز هرگاه سخنرانی‌های ایشان را گوش می‌کردم، مجذوب عرفان و معنویتشان می‌شدم و او این روح عرفانی را از امام خمینی (ره) به ارث برده بود.

تهران با وجود تجربه ۲ جنگ در یکسال همچنان با ثبات و زیباست

شهردار صنعا در ادامه با اشاره به بازدید خود از پایتخت افزود: تهران با وجود دو جنگی که به ایران در سال گذشته تحمیل شد، همچنان با ثبات و زیباست و این ثبات و زیبایی را مرهون رویه جهادی مدیران این شهر، برکت خون رهبر شهید انقلاب و راهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای می‌دانم.

جنگ ایران با آمریکا مهندسی قدرت در جهان را تغییر داد

وی با تمجید از ایستادگی ایران در برابر آمریکا تصریح کرد: ایران در مقابله با دشمن آمریکایی تصویری جدید از خود به دنیا نشان داد؛ در این نبرد، ایرانیان تمامی گزینه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را ساقط و اهداف آنها را از بین بردند و باعث شکست هیمنه آمریکا شدند. جنگ ایران با آمریکا مهندسی قدرت در جهان را تغییر داد و جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بیش از پیش به عنوان یک قدرت در عالم شناخته شدند.

عباد با تأکید بر جایگاه دو پایتخت گفت: تهران و صنعا پایتخت کشور‌های مقاومت هستند و امیدواریم روابط میان این دو پایتخت نزدیک‌تر شود. صنعا به لحاظ برخورداری از امکانات در سطح تهران نیست، اما ما همان روحیه جهادی شما را برای ساخت شهر داریم و این امر رمز موفقیت و قدرت ماست.

بهره‌مندی از تجربیات شهرداری تهران برای کمک به مدیریت شهری صنعا

شهردار صنعا در تشریح برنامه‌های این شهر اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که ذره‌ای از زیبایی پایتخت تهران را در صنعا نیز داشته باشیم. تحقق این امر نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده دارد و شهرداری تهران در این زمینه می‌تواند به ما کمک کننده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه مردم یمن افزود: مردم یمن در تمامی سختی‌ها مجاهد و صبور بودند و بر ادامه راه مقاومت تأکید دارند.

صنعا همچنین به اولویت‌های اقتصادی دولت یمن اشاره کرد و گفت: تقویت اقتصاد جامعه یکی از اهداف مورد پیگیری ماست و رهبر عالی‌قدر ما سید عبدالملک بدرالدین حوثی بار‌ها به ما توصیه داشته است که از طرح‌های کوچکی که باعث قدرتمندتر شدن اقتصاد خانواده‌ها، رفع فقر و بیکاری و کاهش واردات می‌شود، حمایت کنیم. برای تحقق این امر به تجربه و تخصص شما نیاز داریم، به‌خصوص در صنعا که ۶ میلیون جمعیت دارد و برای تحول نیازمند آموزش است.

کارآمدی مدیریت شهری تهران یکی از عوامل پیروزی ایران بر آمریکاست

شهردار صنعا عملکرد شهرداری تهران در دوران جنگ را بی‌نظیر خواند و تأکید کرد: کاری که شهرداری تهران در دوره جنگ انجام داد، در کنار دیپلماسی و پیروزی نظامی، یکی از اضلاع مهم پیروزی ایران برابر آمریکا بود.

حمود عباد در پایان خطاب به زاکانی گفت: امیدوارم تهران در آینده نیز زیبا باقی بماند و از شما دعوت می‌کنم به صنعا، پایتخت مقاومت سفر کنید و بوی اویس قرنی را از نزدیک استشمام کنید.