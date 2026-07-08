مردم شهرستان ری در یکصد و بیست و نهمین شب قرار شبانه، با حضور گسترده و پرشور در میدان شهر ری، بار دیگر بر پیمان خود با مقام ولایت و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری در شب ۱۲۹، شاهد اجتماعی عظیم از مردم این شهرستان بود که با شور و عزمی جزم، حضور یافتند تا وفاداری خود را به مسیر شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کنند. این تجمعات مستمر که از نخستین روز‌های شهادت آغاز شده است، نمادی از تجدید میثاق ملت با ارزش‌های انقلاب اسلامی در برهه حساس کنونی است. حاضرین در این محفل معنوی، با تداوم حضور در خیابان‌ها، پیام یکپارچگی و ایستادگی مردم شهرستان ری در مسیر هدایت رهبری را به گوش جهانیان رساندند.