بی نظیرترین مردم از سراسر جهان در مراسم تشییع و بدرقه امام شهیدشان گرد هم آمدند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خَلَف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند که تا پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بی نظیرترین مردم از سراسر جهان در مراسم تشییع و بدرقه امام شهیدشان گرد هم آمدند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خَلَف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند که تا پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.