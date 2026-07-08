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رئیس پلیس فتا استان کرمان با هشدار درباره افزایش ارسال لینکها و ابلاغیههای جعلی در فضای مجازی، از شهروندان خواست تنها ابلاغیههایی را معتبر بدانند که از طریق سامانه ثنا و با پیامک رسمی «عدل ایران» اطلاعرسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سرهنگ عمار قهاری، رئیس پلیس فتا استان کرمان، با اشاره به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی از طریق ارسال ابلاغیههای جعلی، گفت: شهروندان به هیچ عنوان ابلاغیههایی را که از طریق شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها برای آنان ارسال میشود، باز نکنند.
وی افزود: در صورتی که قوه قضائیه ابلاغیهای برای فردی صادر کرده باشد، اطلاعرسانی آن تنها از طریق سامانه ثنا و با پیامک رسمی سرشماره «عدل ایران» انجام میشود و هرگونه پیام یا لینک ارسالی در شبکههای اجتماعی فاقد اعتبار است.
رئیس پلیس فتا استان کرمان با بیان اینکه این پیامها معمولاً حاوی لینکهای آلوده هستند، تصریح کرد: باز کردن این لینکها میتواند موجب نصب بدافزار روی تلفن همراه، دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات شخصی و بانکی و در نهایت تخلیه حسابهای بانکی کاربران شود.
قهاری با اشاره به روند افزایشی این شیوه کلاهبرداری گفت: در روزهای اخیر افراد زیادی بر اثر کلیک روی این لینکهای جعلی متضرر شدهاند و پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده است.
وی از شهروندان خواست از باز کردن هرگونه لینک ناشناس خودداری کرده و در صورت دریافت پیامهای مشکوک با موضوع ابلاغیه قضایی، موضوع را از طریق مراجع رسمی یا پلیس فتا پیگیری کنند.