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در یکصد و بیست و نهمین شب حضور میدانی مردم شهرستان قدس، طنین مقاومت و وفاداری به راه شهید رهبر در خیابانها و میادین پیچید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج خروشان مردم شهرستان قدس در شب ۱۲۹ حضور در خیابانها، با شور و عزمی جزم، بار دیگر فریاد مقاومت سر دادند. حاضران در این محافل معنوی و حماسی، با تأکید بر اینکه راه رهبر شهید انقلاب اسلامی هرگز متوقف نخواهد شد، پیمان بستند تا با ایستادگی در مسیر ولایت، میراث ایشان را پاس بدارند. این تجمعات مستمر، جلوهای از اراده تزلزلناپذیر مردم شهرستان قدس در مسیر خونخواهی و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است.