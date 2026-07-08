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زائران امام شهید با بهره مندی از برنامه « ما همه » و سامانه ۳۱۲۳۱ در اماکن تعیین شده استان سمنان اسکان یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: تا ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ، بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات اسکان موقت این استان بهرهمند شدهاند.
قاسم شریفی افزود: از این تعداد، یکهزار و ۱۳۲ نفر خدمات خود را از طریق اپلیکیشن «ما همه» دریافت کرده و حدود ۴۰۰ خانوار نیز از طریق تماس با سامانه راهنمای زائر راهنمایی و پذیرش شدهاند.
به گفته وی ، آمار اعلامی، غیر از خانوادههایی است که در فضاهای عمومی شهرها، پارک ها، تفرج گاه ها و بوستانها مستقر شدهاند
وی با بیان اینکه با برنامهریزیهای انجامشده استان سمنان ظرفیت اسکان روزانه حدود ۱۵۰ هزار نفر را دار افزود: در تمامی شهرستانهای استان، مواکب پذیرایی، پایگاههای راهنمای زائر و مراکز اسکان موقت پیشبینی و فعال شدهاند تا خدمات مورد نیاز مسافران با سرعت و نظم مناسب ارائه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تاکید کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم تردد زائران آمادگی کامل برای میزبانی و خدمترسانی به تعداد بیشتری از هموطنان در سراسر استان سمنان فراهم است.