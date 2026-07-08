به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی منوجان از دستگیری ۴ عضو اصلی باند سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از وقوع یک مورد سرقت طلاجات، مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، موفق به شناسایی و انهدام یک باند ۴ نفره شدند.

سرهنگ "فاریابی" با اعلام این خبر افزود: متهمان که دارای سوابق متعدد می‌باشند، در بازجویی‌های پلیس، به یک مورد سرقت طلاجات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، ۶ مورد سرقت سیم و کابل برق و ۲ مورد سرقت از اماکن اعتراف کردند که ضمن کشف اموال مسروقه، با تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.