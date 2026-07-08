به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع بیدکی با اشاره به حجم بالای تردد زائران در محور‌های مواصلاتی شهرستان اظهار کرد: شهرداری مهریز با برپایی موکبی در ورودی شهر، خدمات پذیرایی و رفاهی را به زائرانی که در مسیر بازگشت از تهران هستند، ارائه می‌کند.

وی افزود: این موکب از ساعات اولیه صبح تا پایان شب فعال است و نیرو‌های شهرداری با آمادگی کامل، پذیرای زائران و مسافران عبوری هستند.

شهردار مهریز با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: تمامی امکانات لازم برای پذیرایی از مسافران در این موکب فراهم شده و خدمات‌رسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

زارع بیدکی در پایان ابراز امیدواری کرد این خدمت‌رسانی، گامی هرچند کوچک در تکریم زائران باشد و مورد رضایت خداوند متعال و مردم قرار گیرد.