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شهردار مهریز از استقرار موکب خدمترسانی این شهرداری در ورودی شهر برای ارائه خدمات به زائران بازگشته از مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع بیدکی با اشاره به حجم بالای تردد زائران در محورهای مواصلاتی شهرستان اظهار کرد: شهرداری مهریز با برپایی موکبی در ورودی شهر، خدمات پذیرایی و رفاهی را به زائرانی که در مسیر بازگشت از تهران هستند، ارائه میکند.
وی افزود: این موکب از ساعات اولیه صبح تا پایان شب فعال است و نیروهای شهرداری با آمادگی کامل، پذیرای زائران و مسافران عبوری هستند.
شهردار مهریز با بیان اینکه خدمترسانی به زائران یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: تمامی امکانات لازم برای پذیرایی از مسافران در این موکب فراهم شده و خدماترسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
زارع بیدکی در پایان ابراز امیدواری کرد این خدمترسانی، گامی هرچند کوچک در تکریم زائران باشد و مورد رضایت خداوند متعال و مردم قرار گیرد.