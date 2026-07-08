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از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه گردشگری در هرمزگان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از فعالان این صنعت، تقویت زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات به ۱۲ طرح فعال و دارای شرایط اختصاص یافت.
سلیم محمدی افزود: این طرحها در بخشهای سفرهخانههای سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مجتمعها و راهنمایان گردشگری بود.
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وی گفت: هدایت منابع اعتباری به سمت طرحهای دارای ظرفیت، از راهکارهای مؤثر برای تحرکبخشی به اقتصاد گردشگری، توسعه خدمات سفر و افزایش فرصتهای شغلی است.