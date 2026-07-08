به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: بر اساس تحلیل داده‌های دریافت شده از سامانه‌های هوشمند ترددشمار جاده‌ای، در بازه زمانی ۱۳ لغایت ۱۵ تیرماه، در مجموع ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۴۷۵ تردد در شبکه راه‌های استان خوزستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از این تردد‌ها مربوط به حرکت زائران و دلدادگانی است که از محور‌های مواصلاتی خوزستان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت عزیمت کرده‌اند و به همین منظور، تمهیدات ویژه‌ای برای تسهیل عبور و مرور آنها در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان به آمار ورودی و خروجی خودرو‌ها در این بازه زمانی اشاره کرد و ادامه داد:: در این مدت، ۶۶ هزار و ۶۸۲ دستگاه خودرو به خوزستان وارد و ۷۹ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودرو نیز از استان خارج شده‌اند که نشان‌دهنده جریان فعال و پرحجم رفت‌وآمد در کریدور‌های ارتباطی استان است.

خسروی در ادامه با اشاره به تمهیدات اجرایی برای مدیریت این حجم از تردد افزود: به منظور پشتیبانی جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها، ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب ۳۲ اکیپ عملیاتی با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار متخصص به‌صورت شبانه‌روزی در طول محور‌های مواصلاتی و نقاط پرتصادف استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره ترافیکی، خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه ساعت ۱۹ الی ۲۰ به عنوان ساعت اوج تردد ثبت شده است، از رانندگان خواست ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، در این ساعات با احتیاط و دقت بیشتری در مسیر‌ها تردد کنند. همچنین از تمام رانندگان و زائران عزیز تقاضا داریم از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی جداً پرهیز و به ازای هر دو ساعت رانندگی، حتماً در یکی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی توقف کنند و پس از استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند.

خسروی خاطر نشان کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ آماده پاسخگویی به هموطنان و اطلاع‌رسانی در خصوص آخرین وضعیت راه‌ها است.