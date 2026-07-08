بیش از ۵۵ موکب پذیرایی از خادم یاران کانون‌های خدمت رضوی و گروه‌های جهادی استان اصفهان در مشهد مقدس برای خدمت رسانی به زائران تشییع رهبر شهید مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان و مسئول کمیته موکب داران ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید گفت: در این موکب‌ها بیش از ۳۰۰ نیروی خدمت رسان این استان در نقاط مختلف برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید در مشهدالرضا مستقر شده‌اند تا به زائران خدمت رسانی کنند.

سید محمد حسین امامی افزود: همچنین با همکاری حرم مطهر امام رضا (ع) در پارکینگ شماره یک حرم مطهر زمینه استقرار و اسکان بیش از ۱۵ هزار نفر از زائران با خدمت رسانی مردم اصفهان فراهم شده است.

وی گفت: همچنین در موکب‌های پذیرایی و محل اسکان زائران خدمات پذیرایی و تغذیه شرکت کنندگان در مراسم فراهم شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان و مسئول کمیته موکب داران ستاد بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید افزود: همچنین موکبی در خیابان فدائیان اسلام شهر مقدس مشهد همراه با حسینیه امام خمینی با ظرفیت اسکان دوهزارو ۵۰۰ نفر از زائران فراهم شده است که خادمان آن از استان اصفهان هستند.

سید محمدحسین امامی گفت: همچنین دستگاه‌ها نانوایی و دو دستگاه یخچال از اصفهان برای خدمت رسانی به زائران به مشهد مقدس ارسال شده است.