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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از آغاز پیش ثبتنام سفر اربعین دانشجویان این دانشگاه خبر داد و تأکید کرد: آخرین مهلت ثبتنام، جمعه ۱۹ تیرماه خواهد بود و این فرصت تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جلیلی گفت: سفر به کربلا و مراسم اربعین، یک حماسه عظیم معنوی است که تأثیر بسزایی در تعالی روحیه و باورهای دانشجویان دارد و تجربه این سفر برای هر دانشجو یک ضرورت و فرصت مغتنم محسوب میشود.
حجت الاسلام جلیلی افزود: نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، با هدف بهرهمندی هرچه بیشتر دانشجویان از این فیض عظیم، شرایط و تسهیلات لازم را برای حضور علاقهمندان در این سفر معنوی فراهم کرده است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در ادامه با اعلام آدرس ثبتنام تصریح کرد: دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران جهت پیش ثبتنام باید به آدرس https://survey.porsline.ir/s/oXfvecIX مراجعه کنند.
وی در پایان با تأکید بر زمانبندی این دوره، خاطرنشان کرد: جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، آخرین مهلت پیش ثبتنام است و این فرصت تمدید نخواهد شد؛ بنابراین از دانشجویان درخواست میشود هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.