به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد گفت: محیط بانان، حین گشت‌زنی در یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش منطقه، با شنیدن صدای شلیک گلوله بلافاصله با حضور در محل مورد نظر، با ۳ شکارچی غیرمجاز مواجه شدند

آزاد افزود: متخلفان که مجهز به ۲ قبضه سلاح شکاری کالیبر ۱۲ بودند، با مشاهده نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و علی رغم اخطار ایست ماموران، اقدام به فرار به سمت ارتفاعات کردند.

وی گفت: محیط بانان با هوشیاری و سرعت عمل بالا، ضمن مستندسازی کامل صحنه جرم از طریق تهیه تصویر و فیلم، توانستند هویت هر سه شکارچی متخلف را شناسایی کنند و همچنین لاشه سه راس وحش (۲ راس بز وحشی و یک راس بزغاله وحشی) را کشف و ضبط کنند.

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد گفت: نکته قابل توجه در این پرونده، سابقه دار بودن یکی از شکارچیان متخلف است.

آزاد افزود: گزارش تخلف این افراد تنظیم و به همراه مستندات برای رسیدگی قانونی به مقامات قضایی شهرستان ارسال شد.