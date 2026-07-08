همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید»
همزمان با حرکت سوگواران «رهبر شهید» به سمت مشهد مقدس، شهرستان قوچان به عنوان دروازه ورودی خراسان رضوی، صحنه خدمت رسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در این ایام که ارادتمندان از استانهای شمالی و خراسان شمالی برای شرکت در مراسم گرامیداشت «رهبر شهید» از مسیر قوچان عبور میکنند، تمامی ظرفیتهای شهرستان برای تسهیل در تردد و تکریمِ میهمانان بسیج شده است.
در مسیر ۵۰ کیلومتری حوزه استحفاظی این شهرستان، بیش از ۲۰ ایستگاه صلواتی و موکب مردمی با مشارکت خودجوش مردم و همیاری دستگاههای اجرایی برپا شده است. در این ایستگاهها، روزانه بیش از ۱۰۰۰ پرس غذای گرم توزیع میشود و با پیشبینی تردد بیش از ۳۵ هزار زائر در مسیر رفت و برگشت، تمهیدات لازم برای اسکان و خدماترسانی در نظر گرفته شده است.
در این مسیرِ خدمت، علاوه بر مشارکت فعال خیرین و مردم، مسئولان شهرستان نیز با حضور میدانی و هماهنگیهای لازم، تمامی امکانات لجستیکی و رفاهی را در اختیار موکبداران قرار دادهاند.
از تأمین اقلام ضروری و یخ برای ایستگاههای پذیرایی تا نظارت بر کیفیت خدمات ارائهشده به زائران، همگی با هدفِ تکریمِ کسانی است که با اشتیاق برای ادای احترام به «آقای شهید ایران» راهی حرم مطهر رضوی هستند.
همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید» همدلی مسئولان و مردم قوچان در میزبانی از سوگواران «رهبر شهید»