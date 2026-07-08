رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، آموزش و پرورش تنها نهادی برای انتقال دانش و آموزش مهارت‌های علمی نیست، بلکه مدرسه، کانون انسان‌سازی، تربیت اخلاقی و پرورش نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، آگاه و خدمتگزار به جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هم‌زمان با آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مجموعه‌ای از یادداشت‌ها، دل‌نوشته‌ها و خاطرات اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش را با عنوان «آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» منتشر می‌کند.

در یادداشت عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش آمده:

تعلیم و تربیت، زیربنای پیشرفت هر جامعه و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری آینده یک کشور است. در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، آموزش و پرورش تنها نهادی برای انتقال دانش و آموزش مهارت‌های علمی نیست، بلکه مدرسه، کانون انسان‌سازی، تربیت اخلاقی و پرورش نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، آگاه و خدمتگزار به جامعه به شمار می‌رود. از این منظر، هرگونه تحول و پیشرفت پایدار در کشور، در گرو تقویت نظام تعلیم و تربیت و سرمایه‌گذاری بر روی نسل آینده خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این اندیشه، تحقق عدالت آموزشی است. همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از محل زندگی، شرایط اقتصادی یا امکانات منطقه‌ای، باید از فرصت برابر برای یادگیری، رشد و شکوفایی استعداد‌های خود برخوردار باشند. گسترش امکانات آموزشی، توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کاهش فاصله میان مدارس، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه تحقق این عدالت را فراهم کند.

در این نگاه، معلم جایگاهی فراتر از یک آموزش‌دهنده دارد. معلم، الگوی اخلاق، مسئولیت‌پذیری، امید و تلاش برای دانش‌آموزان است و نقش او در تربیت نسل آینده، نقشی بی‌بدیل و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود. از این‌رو، تکریم مقام معلم، ارتقای جایگاه حرفه‌ای و علمی او و فراهم ساختن شرایط مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، از ضروری‌ترین وظایف نظام تعلیم و تربیت است.

همچنین، آموزش و پرورش باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه حرکت کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت پژوهش، مهارت‌آموزی، نوآوری، کارآفرینی و آموزش تفکر نقادانه، از عواملی هستند که می‌توانند دانش‌آموزان را برای حضور مؤثر در جامعه آماده سازند. در کنار این موارد، حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی، تقویت روحیه خودباوری، قانون‌مداری، همکاری، احترام به ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی نیز باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، مشارکت خانواده، مدرسه و سایر نهاد‌های فرهنگی، شرط موفقیت نظام آموزشی است. هرچه این تعامل و همدلی بیشتر باشد، فرآیند تربیت نیز اثربخش‌تر خواهد بود و دانش‌آموزان در محیطی سالم، پویا و امیدبخش رشد خواهند کرد.

در پایان، می‌توان گفت که آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، نهادی راهبردی برای ساخت آینده کشور است؛ نهادی که با تکیه بر عدالت آموزشی، تربیت اخلاقی، ارتقای کیفیت آموزش، تکریم معلمان و پرورش نسلی متعهد و توانمند، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت، استقلال و عزت ایران باشد. استمرار این رویکرد، تضمین‌کننده رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور و تربیت نسل‌هایی خواهد بود که با دانش، ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت، مسیر توسعه و سربلندی میهن را ادامه دهند.