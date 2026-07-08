مردم شهرستان رباط کریم در یکصد و بیست و نهمین شب حضور میدانی، با اشاره به حماسه‌ی ملی در بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بر پیام انسجام و قدرت ملت ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی دیار کریمان در شب ۱۲۹ حضور در خیابان‌ها، بار دیگر عظمت حماسه‌ای را که در تشییع پرشکوه امام شهید در تهران و قم تجلی یافت، بازخوانی کردند. حاضران در این اجتماع مردمی، انسجام و یکپارچگی ملت ایران در این مسیر را پیامتی از اقتدار در برابر دشمنان دانستند.

شرکت‌کنندگان در این محفل معنوی، «جان‌فدایی» و «وطن‌دوستی» را راز محبوبیت امام شهید در قلب‌های مردم دانستند و عزم خود را برای تداوم این مسیر در برهه حساس کنونی تجدید کردند.