به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این آیین معنوی با حضور جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی و عاشقان قائد شهید امت برگزار شد.

یوسف پورخرسندی کارشناس مسائل سیاسی در این مراسم، ضمن تشریح ابعاد شخصیتی رهبر شهید، از حضور حماسی و همه‌جانبه مردم کومله در مراسم تشییع پیکر آن امام شهید در تهران قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به شکوه این آیین ملی-مذهبی گفت: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، قطعاً در تاریخ ماندگار خواهد شد و جهانیان وفاداری بی‌نظیر مردم ایران به رهبر خود را به تماشا نشستند.

یوسف پورخرسندی افزود: مردم در این مراسم نه تنها حضور یافتند، بلکه با امام عزیز انقلاب تجدید عهدی ناگسستنی بستند که تا ابد پابرجا خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز دشمن، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای خواهند داد.

در پایان این مراسم، حاضران با نوای مداحی و سینه‌زنی، یاد و خاطره امام شهید را گرامی داشتند.