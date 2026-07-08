به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسلم زارع گفت: در ادامه نظارت‌های مستمر بر اراضی کشاورزی و با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، یگان گشت حفظ کاربری اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهریز امروز سه مورد تخلف شامل ساخت‌وساز غیرمجاز و تخلیه مصالح ساختمانی در اراضی کشاورزی را شناسایی کرد.

وی افزود: پس از شناسایی این موارد، اخطار‌های قانونی برای متخلفان صادر شد و اقدامات لازم در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهریز با تأکید بر تداوم پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی اظهار داشت: این گشت‌ها به‌صورت مستمر با هدف پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، حفاظت از اراضی زراعی و باغی و اجرای دقیق قانون انجام می‌شود و با هرگونه تخلف برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

زارع از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ به مدیریت جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.