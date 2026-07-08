به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،سرهنگ سیدرضا طباطبایی گفت: در راستای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، ۷۰ نفر از بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج مهریز با یک دستگاه اتوبوس و هشت دستگاه خودروی سواری به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این نیرو‌ها به مدت چهار روز در بخش‌های مختلف موکب و اسکان به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد و با ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی، در کنار دیگر خادمان این مراسم معنوی حضور خواهند داشت.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج مهریز با تأکید بر آمادگی بسیجیان برای حضور در عرصه‌های مختلف خدمت، اظهار کرد: این اعزام با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به زائران و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم انجام شده است.