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جانشین ناحیه مقاومت بسیج مهریز از اعزام ۷۰ نفر از بسیجیان این شهرستان برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،سرهنگ سیدرضا طباطبایی گفت: در راستای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، ۷۰ نفر از بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج مهریز با یک دستگاه اتوبوس و هشت دستگاه خودروی سواری به مشهد مقدس اعزام شدند.
وی افزود: این نیروها به مدت چهار روز در بخشهای مختلف موکب و اسکان به زائران خدمترسانی خواهند کرد و با ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی، در کنار دیگر خادمان این مراسم معنوی حضور خواهند داشت.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج مهریز با تأکید بر آمادگی بسیجیان برای حضور در عرصههای مختلف خدمت، اظهار کرد: این اعزام با هدف تسهیل خدمترسانی به زائران و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم انجام شده است.