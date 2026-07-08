کارشناس هواشناسی مازندران از احتمال رگبار‌های پراکنده باران در استان، به‌ویژه در دامنه و ارتفاعات، از امروز چهارشنبه و فردا پنج‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از احتمال رگبار‌های پراکنده باران در استان، به‌ویژه در مناطق دامنه و ارتفاعات، از امروز چهارشنبه تا فردا پنج‌شنبه خبر داد. طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، آسمان استان تا ظهر جمعه نیمه ابری تا ابری خواهد بود.

فرجی با اشاره به اینکه دمای هوا در روز‌های جاری روند افزایشی نخواهد داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود از عصر جمعه، ناپایداری‌های جوی در استان کاهش یابد. همچنین در هفته پیش‌رو، آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و دما روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

به گفته وی دریا امروز نسبتاً مواج است و شرایط برای شنا و فعالیت‌های گردشگری مناسب نیست.