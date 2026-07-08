آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق

شب گذشته آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید عظیم‌الشان انقلاب اسلامی در عراق با حضور رئیس‌جمهور، جمعی از مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالی رتبه محلی در فرودگاه نجف برگزار شد.