کاروان‌های مردمی از شهرستان میبد پس از شرکت در مراسم وداع با قائد شهید امت امام خامنه ای ، در تهران و قم، حالا راهی مشهد می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد گفت: کاروان‌های مردمی از محلات مختلف به عشق رهبرشهید یکی پس از دیگری درحال حرکت به سمت مشهدالرضا هستند تا برای آخرین بار امام شهید را در بارگاه ملکوتی ثامن الحجج بدرقه کنند.



طباطبایی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر زائر در قالب ۸ دستگاه اتوبوس از مهرجرد، حسینیه اعظم خانقاه و مصلی آیت الله اعرافی راهی مشهد شده‌اند.



فرماندار ویژه میبد تصریح کرد: تمهیدات لازم جهت اسکان و پذیرایی زائرین در مشهد هم با کمک موکب داران و خیرین فراهم است و هیچ نگرانی وجود ندارد.



قائد شهید امت حضرت آیت الله امام خامنه ایی "آقای شهید ایران "پس از تشیع در نجف و کربلا در جوار امام رعوف آرام خواهد گرفت.