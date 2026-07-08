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مسول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: بیش از ۲۰ موکب مردمی استان در مراسم تشییع امام مجاهد شهید در عراق مشغول خدمت رسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمود موسوی افزود: در راستای خدمات شایسته به زوار شرکت کننده در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید اعظم، حضرت امام خامنهای (ره)، بیش از ۲۰ موکب از استان خوزستان در کشور عراق مستقر شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این مواکب مردمی در شهرهای نجف و کربلا مستقر شدهاند، ادامه داد:: اسکان، پخت و توزیع غذای گرم، آب شرب و میوه از جمله خدمات این مواکب به زائران شرکت کننده در مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید است.