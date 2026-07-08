اینجا مسیر دلدادگی است و مردم ایران از رهبر شهیدشان درس ایستادگی در مسیر حق و حقیقت را آموختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استقامت در مسیر حق، پایداری، مقاومت، نترسیدن، شجاعت و حرکت در مسیر حقیقت ویژگی‌هایی هستند که مردم ایران از رهبر شهیدشان آموختند.

اینجا همه مهمان سفره کریمانه کسانی هستند که خستگی را نمی‌شناسند و تنها پاداششان دیدن لبخند رضایت بر لبان زائران است.

مردم همیشه درصحنه کاشان هم در بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) تاکید کردند.

این مسیر، مسیر اقتدار نظام است، مسیری که طی ۴۷ سال پایه‌گذاری و تا امروز دنبال شده است.