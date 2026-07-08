به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب ۱۲۹ حضور در خیابان‌ها، مردم مومن و ولایت‌مدار شهریار بار دیگر ارادت تزلزل‌ناپذیر خود را به پیشوای امت اسلام به نمایش گذاشتند. در حالی که پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی در دستان میدان‌داران به اهتزاز درآمده بود، طنین «خونخواهی امام شهید» و «تداوم راه شهدا» در میدان شهدای گمنام پیچید. این حضور پرشور، نمادی از تجدید میثاق ملت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و پیوندی ناگسستنی با میراث رهبر شهید است که تا رسیدن به عدالت و قصاص عاملان جنایت، تداوم خواهد داشت.