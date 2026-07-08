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شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان در وضعیت نارنجی آلودگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیر شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان با ۱۰۶، اندیمشک با ۱۱۹ و شادگان با ۱۰۶ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.