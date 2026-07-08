مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همزمان با ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم ولایتمدار و متدین مجومرد در مسجد تاریخی ریگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجومرد، در این مراسم معنوی، عاشقان اهل‌بیت (ع) با برپایی محفل عزاداری، یاد و خاطره حماسه‌سازان دشت کربلا را گرامی داشتند.



در این مراسم با مرثیه‌خوانی و ذکر مصائب شهدای کربلا، فضای مجلس به یاد رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های یاران باوفای امام حسین (ع) متبرک شد.



علاوه بر برنامه‌های عزاداری، این محفل به تبیین پیوند «دین و سبک زندگی» نیز اختصاص یافت. در همین راستا، یکی از کارشناسان برجسته حوزه اجتماعی با حضور در جمع عزاداران، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) به عنوان الگوی کامل انسانیت، نکاتی کلیدی و کاربردی را در خصوص ترویج «سبک زندگی سالم» بر پایه آموزه‌های دینی و اخلاقی برای حاضرین تشریح کرد.



این مراسم با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان، تا پایان دهه دوم محرم در مسجد ریگ مجومرد ادامه خواهد داشت