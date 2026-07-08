به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسم افتتاح این مدرسه آقای طالبی استاندارکرمان گفت: با ۱۹۲ پروژه فعال؛ طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی در استان با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: این مدرسه پس از آغاز عملیات اجرایی در سال ۱۳۹۶، با اعتباری بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد تومان و در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی تکمیل شده و زمینه تحصیل ۱۸۰ دانش‌آموز را فراهم کرده است.

طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی در استان با سرعت در حال انجام است و در حال حاضر ۱۹۲ پروژه فعال در سطح استان در دست اجرا قرار دارد.

در شهرستان گنبکی نیز دو مدرسه دیگر در حال ساخت است تا بخشی از مطالبات مردم در زمینه توسعه فضا‌های آموزشی و برخورداری از امکانات فیزیکی مناسب پاسخ داده شود.