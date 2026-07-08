به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جمکران، دیروز نقطه ی اتصال داغی از جنس عاشورا، و شوقی از جنس ظهور شد. مردم، هرچند سوکوار، اما با گام هایی استوار، در صحنه، حاضر شدند تا بگویند: نسبت به "خونِ ولی خدا" غیرت دارند و خونخواه اویند. آری، آنچه دنیا در تهران و قم مشاهده کرد نتیجه ی آن است که فرمانده شهید با خون خود، لشکریانش را در تاریخ، تکثیرکرده است. مردم از قشرهای مختلف، متحد وُ منسجم، در تشییع آقای شهید ایران درمیثاق با ولی فقیه، یک حرف مشترک دارند: اینکه پای کار ایران، ایستاده اند.