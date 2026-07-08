در یکصد و بیست و نهمین شب تجمعات مردمی در شهرستان قرچک، میدان امام خمینی(ره) شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم سرخ «انتقام» بود که پیامی از مطالبه عدالت و خونخواهی رهبر شهید را به گوش جهانیان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آیین با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای حماسی، بر وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

برافراشته شدن پرچم سرخ، به‌عنوان نمادی از مطالبه عدالت و خونخواهی در فرهنگ شیعی، حال و هوای خاصی به این اجتماع بخشید و فضای میدان را آکنده از شور و همبستگی مردمی کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا، بر تداوم حضور آگاهانه و حمایت از امنیت، عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.