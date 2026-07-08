رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی از ۱۸ تیرماه خبر داد و گفت: دانش‌آموزان و متقاضیان ترمیم و ایجاد سابقه تحصیلی تا ۲۰ تیر فرصت دریافت کارت خود را دارند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش استان کرمان گفت: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون‌های نهایی باید برای دریافت کارت ورود به جلسه، از ۱۸ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق مدرسه محل تحصیل خود اقدام کنند.

منصور شیخ‌پور افزود: دانش‌آموزان لازم است حداکثر تا ۲۰ تیرماه کارت ورود به جلسه خود را دریافت و اطلاعات درج‌شده روی آن را بررسی کنند.

وی همچنین با اشاره به متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی اظهار کرد: این دسته از داوطلبان می‌توانند از ۱۸ تیرماه با مراجعه به سامانه‌های my.sanjesh.org و my.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش استان کرمان از داوطلبان خواست دریافت کارت ورود به جلسه را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا در صورت وجود هرگونه مغایرت، فرصت کافی برای اصلاح اطلاعات و رفع مشکلات احتمالی وجود داشته باشد.