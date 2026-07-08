رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مصدومیت ۷ نفر بر اثر برخورد دو خودروی سواری در آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر یاسین افرا رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهارکرد: این حادثه ساعت ۰۱:۵۳ بامداد روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در محدوده فلکه سینما نفت آبادان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام داده و هر هفت مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: از مجموع مصدومان، چهار نفر شامل دو خانم و دو آقا به بیمارستان امام خمینی آبادان و سه نفر شامل دو خانم و یک آقا به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.