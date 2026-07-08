به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد رئیسی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار و ۸۹۷ انشعاب برق در سیستان و بلوچستان مورد بازرسی فنی قرار گرفته که منجر به تعویض پنج هزار و ۷۶۹ دستگاه کنتور معیوب و تبدیل انشعابات غیرمجاز به هوشمند شده است.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی این عملیات بر مشترکان تجاری، خانگی پرمصرف و چاه‌های کشاورزی غیرمجاز است، بیان کرد: در این بازه زمانی، ۵۰ هزار و ۳۴۲ متر کابل‌کشی غیرمجاز جمع‌آوری و هشت هزار و ۹۷۶ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و حذف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم این مسیر تا پایان سال، تصریح کرد: هدف‌گذاری این شرکت حذف ۷۰ هزار انشعاب غیرمجاز است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و هوشمندسازی مشترکان پرمصرف، حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ مگاوات از ناترازی برق سیستان و بلوچستان با استفاده از ابزار‌های کنترلی در اختیار، مهار و مدیریت شود.